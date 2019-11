Nigel Farage não se candidata ao Parlamento britânico

Com as sondagens a darem ao Partido do Brexit, na melhor das hipóteses, 12% dos votos, o político eurocéptico britânico Nigel Farage anunciou que não será candidato nas eleições legislativas de 12 de Dezembro. Diz que prefere percorrer o país a fazer campanha pelos candidatos do seu partido.

“Reflecti muito [sobre essa questão]”, disse à BBC Farage, que já tentou sete vezes, sem sucesso, ser eleito para a Câmara dos Comuns.

“Vou tentar ser eleito para o Parlamento, ou será que sirvo melhor a causa percorrendo todo o Reino Unido para apoiar os 600 candidatos? Decidi que a última opção é a melhor”, acrescentou.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, rejeitou a oferta de Farage de fazer uma aliança eleitoral com os conservadores para cumprir o “Brexit”. “A dificuldade de fazer pactos com outros partidos é que nos arriscamos a pôr Jeremy Corbyn [líder do Partido Trabalhista] no número 10 de Downing Street”, disse Johnson numa entrevista à BBC. A ideia vinha com uma recomendação do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Este domingo, Farage criticou Johnson. “Se o primeiro-ministro quisesse um ‘Brexit’ genuíno, não precisávamos de ir contra ele nestas eleições.” E prometeu apresentar um candidato do Partido do Brexit contra os conservadores em todos os círculos eleitorais.

As sondagens dão um claro favoritismo ao Partido Conservador: a mais recente do instituto YouGov dá-lhe 39% das intenções de voto, e várias outras rondam o mesmo resultado. Os trabalhistas têm sempre menos cerca de dez pontos. Os Liberais Democratas, que se constituíram como o partido alternativo para o voto dos que querem permanecer na União Europeia, têm bons resultados, com intenções de voto entre 14% e 20%, dependendo dos estudos de opinião.