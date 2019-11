Travancinha, uma aldeia a ver a Estrela e a sonhar com a floresta

Rio poderia ter escolhido outro ramo para pousar. Liberto à sua sorte, num descampado, o pequeno macho de coruja-das-torres tinha o horizonte todo à sua frente, mas no crepúsculo do final daquele dia em que dezenas de pessoas se juntaram para discutir formas de viver melhor no interior serrano, com melhor floresta, a ave de dorso branco deu meia volta e pousou no pinheiro debaixo do qual as crianças o tinham baptizado, momentos antes. Desfeitas as superstições, ninguém, na aldeia de Travancinha, Seia, temerá a morte por o ouvir nestas noites de Outono. Até porque a morte, por aqui, rondou-os, ululante, sim, mas travestida de fogo, num outro dia, um 15 de Outubro de há dois anos, que ninguém esqueceu.

Continuar a ler