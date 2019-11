Migrantes em Odemira terão net, ar condicionado e relva... nas suas casas precárias

O anterior conselho de ministros aprovou numa das suas últimas decisões, uma resolução que aumenta em mais 1200 hectares a área destinada à instalação de estufas, túneis elevados, túneis e estufins, que vêm acrescer aos 3600 já existentes no Perímetro de Rega do Mira (PRM). A decisão foi encarada com “perplexidade” pela Organização Sistema Terrestre Sustentável (Zero) porque aumenta a área de culturas cobertas para um máximo de 40% da área total do PRM que é de 12.000 hectares, quando “não deveria ultrapassar os 30%”, critica José Paulo Martins, investigador desta associação.

O diagnóstico que faz da situação apresenta-lhe um cenário preocupante. Dados da Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano (AHSA) adiantam que, neste momento, cerca de 60% do PRM “já está ocupado com culturas intensivas”. E deste total, cerca de 30% são estufas, túneis elevados, túneis e estufins. No entanto estes números poderão já não corresponder à realidade. “Constatámos na resolução que os organismos públicos com responsabilidades neste processo”, designadamente o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, “continuam sem saber qual a área ocupada de culturas cobertas”, assinala José Paulo Martins com um reparo: “não se avançam números talvez para não assustar”, fazendo uma referência ao Projecto Agrícola da Maravilha Farms previsto para S. Teotónio (Odemira).

Na análise que a Zero efectuou à Declaração de Impacto Ambiental (DIA) deste empreendimento baseado na cultura de frutos vermelhos é referido que a Maravilha Farms prevê a instalação de túneis para a cultura de framboesas, amoras e mirtilos. A área a ocupar é de 85 hectares mas apenas 30 hectares se encontram dentro de área delimitada pelo PRM, enquanto os restantes 50 hectares ficam em terrenos adjacentes.

A ocupação de espaço exterior ao PRM “entra em conflito” com o que está disposto no regulamento do plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, salienta a organização ambientalista. Para superar esta limitação, a empresa estava contar, na altura da elaboração da DIA, com “a possibilidade de alterações à delimitação do Perímetro de Rega do Mira, pelo que as disposições actualmente em vigor poderão ser alteradas a curto ou médio prazo”.

De facto, os regantes e os empresários agrícolas da região reclamam a revisão do traçado do PRM, “atendendo à realidade actual do território e à evolução das tecnologias de regadio, hoje mais eficientes”, acentua Manuel Amaro Figueira, director executivo da Associação de Beneficiários do Mira (ABMira). Neste sentido, propõe que sejam “redefinidos” os limites do PRM tendo em conta os “constrangimentos de natureza ambiental que existam”, definindo-se “novas zonas” onde a agricultura de regadio seja autorizada para “compensar a proibição noutras zonas”.

Advogando um propósito que vem sendo reclamado pelos regantes e empresários agrícolas de Odemira e Aljezur, Amaro Figueira lembra que “há água disponível” para irrigar os 12.000 hectares de área agrícola mas o problema reside nas dificuldades de acesso às áreas “onde o regadio pode ser praticado fora do perímetro inicialmente traçado”.

O dirigente da ABMira pretende que sejam autorizados “novos investimentos agrícolas” fora do perímetro de rega, lembrando que nos últimos anos foram “inviabilizados entre 1.500 a 2.000 hectares de regadio devido às restrições impostas pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina."