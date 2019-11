É com um olhar retrospectivo para a presença das mulheres na sua obra que o fotógrafo dá o tiro de partida para a celebração de 50 anos de carreira. Para O Tempo das Mulheres foram escolhidas mais de 60 imagens, que serão mostradas no Torreão Poente, em Lisboa, a partir de 7 de Novembro, dia em que será lançado um livro (Tinta da China), com textos da jornalista Maria Antónia Palla.