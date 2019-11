Elevadores: Municípios contestam retirada de competências

A Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu um parecer desfavorável à proposta de lei que vai estabelecer um novo “regime jurídico aplicável à manutenção e a inspecção de instalações de elevação”, e que vai revogar o regime vigente constante do Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro. “Num momento em que a descentralização de diversas competências ganha peso em termos de Administração Local, reconhecendo-se a importância da proximidade ao munícipe, tal proposta de alteração do Decreto-Lei no sentido de retirar competências aos municípios parece-nos contraditória, pelo que a ANMP emite parecer desfavorável”, lê-se no parecer a que o PÚBLICO teve acesso.

