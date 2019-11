CEO da McDonald’s demite-se por relação consensual com colega

A McDonald's decidiu dispensar Steve Easterbrook, director executivo desde 2015, depois de descobrir que este tinha estado numa relação amorosa consensual com uma pessoa que trabalhava na mesma empresa. A “gigante” da comida rápida proíbe os gestores de manterem relações românticas com subordinados directos ou indirectos.

Segundo o Wall Street Journal (WSJ), a multinacional anunciou este domingo que a saída de Easterbrook foi votada na sexta-feira pelo Conselho Executivo depois de dar por terminada a investigação sobre o seu relacionamento com uma pessoa não identificada. Num e-mail enviado aos funcionários da empresa, o ex-CEO diz que a relação foi um “erro”, afirma que violou a política da empresa no que toca à conduta pessoal e conclui que já renunciou ao seu cargo no Conselho Executivo do McDonald's.“Conhecendo os valores da empresa, concordo com o Conselho e é hora de seguir em frente”, escreveu o ex-director executivo.

Não foram revelados mais detalhes sobre a pessoa com quem Easterbrook terá mantido um relacionamento amoroso — não se sabe, por exemplo, se era homem ou mulher —, mas segundo a AP News que cita fonte interna da empresa, a McDonald's vai revelar mais informações sobre o caso esta segunda-feira através de uma “declaração federal”.

A McDonald's assegurou que Easterbrook será imediatamente substituído por Chris Kempczinski, que era até há bem pouco tempo presidente da McDonald's EUA e que foi aprendiz de Easterbrook. Segundo a AP News, que cita Enrique Hernandez, presidente do Conselho Executivo do McDonald's, Kempczinski foi fundamental no desenvolvimento do plano estratégico da gigante dos hambúrgueres e “na transformação mais abrangente dos negócios da McDonald's nos EUA”.

Steve Easterbrook, 52 anos, ocupava o cargo de CEO desde Março de 2015. Durante o seu mandato, revela o WSJ, as acções da empresa quase duplicaram de valor, mas os norte-americanos deixaram de frequentar os restaurantes da multinacional, problema que Easterbrook estava a tentar solucionar.