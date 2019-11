Sporting perde em Tondela com golo perto dos 90 minutos

O Sporting perdeu frente Tondela, por 1-0, neste domingo, em jogo da ronda 10 da I Liga. Com este resultado, os “leões” perdem três pontos para o Benfica e podem perdê-los também para FC Porto e Famalicão, que ainda não jogaram nesta jornada.

Em Tondela, a primeira parte acabou por ser globalmente “morna” e parca em oportunidades de golo, com a equipa da casa quase sempre remetida à própria área e o Sporting pouco capaz de criar perigo. Nota, ainda, para um lance polémico antes do intervalo, quando Fábio Veríssimo expulsou Filipe Ferreira, por falta grosseira, mas, após rever as imagens, reverteu a decisão e a falta do lateral do Tondela foi punida com cartão amarelo.

Na segunda parte, os “leões” foram mais rematadores - sobretudo de fora da área -, mas, ainda assim, com pouca qualidade na definição das jogadas. Aos 88 minutos, um livre de Pepelu encontrou a cabeça do central Bruno Wilson, que finalizou com um bom cabeceamento, ao segundo poste. Foi a terceira derrota do Sporting no campeonato e a primeira vitória do Tondela em casa.