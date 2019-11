Sporting ganha clássico e junta-se ao Benfica na liderança

O Sporting continua invicto no campeonato nacional de hóquei em patins e mantém a liderança da prova, a par do Benfica. Isto porque, no teste de fogo da 4.ª jornada, diante do FC Porto, passou com distinção (3-0) e passou a ter cinco pontos de vantagem sobre os “dragões”.

Os minutos 12 e 13 foram fatídicos para o FC Porto. Toni Pérez começou por inaugurar o marcador após uma grande jogada colectiva, com um desvio já á boca da baliza, e no minuto seguinte uma distracção defensiva dos “dragões” abriu caminho à ruptura de Matías Platero na direcção da baliza. O argentino agradeceu e colocou a bola por cima da luva esquerda de Xavier Malián.

A única má notícia para o Sporting no primeiro tempo foi mesmo a lesão de Pedro Gil. O conceituado avançado espanhol caiu mal e teve de ser retirado de maca da pista, com um colar cervical.

No segundo tempo, o Sporting controlou a vantagem e foi obrigando o FC Porto a arriscar mais e a acumular faltas. E foi de bola parada que Ferran Font fez o último golo do encontro, num livre directo que concluiu com uma picadinha que fez a bola passar entre a caneleira e a luva de Malián.

A boa exibição (mais uma) de Ângelo Girão e a clara ineficácia dos “dragões” no momento da finalização contribuíram para que a equipa de Guillem Cabestany abandonasse o pavilhão João Rocha sem golos marcados e já no quinto lugar, atrás também da Oliveirense e do Óquei de Barcelos.