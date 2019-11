Portugal conquista dois ouros e uma prata no Europeu de Ginástica Acrobática

Portugal arrecadou este domingo mais duas medalhas de ouro e uma de prata no Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática. Segundo informa a Federação de Ginástica de Portugal (FGP) em comunicado, o grupo masculino formado por Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva, do Acro Clube da Maia leva para casa o ouro no Exercício de Dinâmico. Na mesma prova, o grupo feminino composto por Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira, do mesmo clube, conseguiu o lugar mais alto do pódio.

Também neste domingo, o grupo feminino formado por Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca S. Maia, do Acro Clube da Maia, arrecadou a medalha de prata no Exercício de Equilíbrio.

As mesmas ginastas já tinham alcançado este sábado o segundo lugar no Exercício de Dinâmico e na competição all-around. No mesmo dia, a dupla formada por Rita Ferreira e Rita Teixeira conquistou o título de campeã da Europa e o quarteto formado por Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva levou para casa a prata também na categoaria all-around.

Antes, na quinta-feira, a representação portuguesa já tinha conquistado três medalhas, com as pratas de Rita Ferreira e Rita Teixeira em equilíbrio e de Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em dinâmico e com o bronze de Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva em equilíbrio.

No total, Portugal leva para casa três medalhas de ouro, cinco de prata e uma de bronze.

De acordo com a FGP, a competição que se realiza em Israel, na Holon Toto Arena, e que termina este domingo contou com 293 ginastas no total, sendo que 171 são juniores e 122 seniores. Portugal levou uma delegação de 25 ginastas.