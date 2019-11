Gil Vicente regressa às vitórias no campeonato

À 10.ª jornada da Liga portuguesa, o Gil Vicente voltou a ganhar. Em Barcelos, os minhotos venceram o Marítimo por 2-0, com um “bis” de Sandro Lima, e afastaram-se de forma mais confortável da zona de despromoção.

A última vitória do Gil na Liga tinha acontecido precisamente na 1.ª jornada, diante do FC Porto, mas desde então a equipa de Vítor Oliveira só tinha somado mais quatro pontos. Neste domingo, num dia de chuva forte e com o relvado pesado, os barcelenses levaram a melhor sobre outra das equipas que roubou pontos aos “dragões” nesta época.

Os golos ficaram reservados para a segunda parte. Primeiro foi uma grande penalidade cometida por Correa a abrir caminho à derrota do Marítimo, com Sandro Lima , aos 77’, a converter o castigo máximo sem hesitações. Seis minutos mais tarde, e já depois de Lourency ter ameaçado o segundo golo, o 2-0 chegou mesmo, numa transição ofensiva concluída novamente por Sandro Lima, já na pequena área.

São agora 10 os pontos somados pelo Gil Vicente no campeonato, os mesmos que regista o Marítimo.