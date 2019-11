Galeno foi insuficiente para a reviravolta do Sp. Braga

A dada altura, o cenário pareceu montado para a quinta derrota do Sp. Braga na Liga, depois para a quarta vitória, mas o jogo terminou mesmo com um empate (2-2). Wenderson Galeno fez a cabeça em água ao Famalicão, na 10.ª jornada, mas a equipa-sensação da prova voltou a surpreender e, mesmo com um jogador a menos, arrancou um empate improvávelna Pedreira.

Foram os anfitriões que comandaram as operações desde o início, com um meio-campo estabilizado pelas presenças de Palhinha, Fransérgio e André Horta. Ofensivamente, Ricardo Horta e Galeno jogavam abertos e foi quase sempre o brasileiro o foco de problemas para o Famalicão.

Foi de uma das suas arrancadas individuais que nasceu a falta que originou um livre perigoso (Defendi travou o remate) e uma outra falta que levou à expulsão de Roderick — o central teve uma entrada impetuosa e Jorge Sousa entendeu que era o último homem do Famalicão antes de Galeno chegar à baliza.

As dificuldades dos visitantes acentuavam-se. Com um elemento a menos a partir dos 34’, o plano de jogo iria ter de mudar e João Pedro Sousa terá, ao intervalo, revisto a lição no que às transições ofensivas rápidas diz respeito. De tal forma que a primeira investida do Famalicão no segundo tempo deu frutos. Palhinha perdeu a bola a meio-campo, Pedro Gonçalves disparou em posse rumo à área bracarense e, depois de atrair os centrais, libertou para o lado contrário. Toni Martínez, com um remate à altura do bom avançado que é, inaugurou o marcador (47’).

O fantasma da recente derrota com o Boavista voltava a assolar Sá Pinto, mas Galeno decidiu puxar novamente dos galões. Num grande lance individual, empatou o jogo aos 77’, com um remate ao segundo poste, e, um minuto mais tarde, finalizou na área após assistência de Ricardo Horta (que aproveitou um erro na saída de bola do Famalicão, algo que também já acontecera no Estádio do Dragão).

O triunfo estava perto, mas Anderson Silva também. O avançado brasileiro, lançado para substituir Toni Martínez, surgiu no sítio certo (pequena área) à hora certa (após defesa incompleta de Matheus) e fez o sexto golo na Liga. Um golo que deixa o Famalicão um pouco mais longe do Sporting, no terceiro lugar, e o Sp. Braga cada vez mais afundado no meio da tabela.