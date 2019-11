Bordéus quebra diante do Nantes série de duas derrotas na Liga

O Bordéus venceu neste domingo o Nantes (2-0), na 12.ª jornada do campeonato francês de futebol, depois de duas derrotas consecutivas na Ligue 1, resultado que permite à formação orientada pelo português Paulo Sousa ascender ao sétimo lugar.

O avançado sul-coreano Hwang Ui-jo foi o homem do jogo, ao fazer a assistência para o guineense Francois Kamano marcar o primeiro golo, aos 37 minutos, e ao marcar o segundo do encontro aos 57 minutos, num remate bem colocado de fora da área, depois de ter sido servido pelo brasileiro Otávio, ex-Atlético Paranaense.

Com os três pontos amealhados, o Bordéus ocupa agora a sétima posição, com 18 pontos em 12 jogos, e a nove pontos do líder Paris Saint-Germain.