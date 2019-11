Sporting quis muito e mal, Tondela quis pouco e bem

O Sporting perdeu em Tondela (1-0), neste domingo, num jogo em que foi quem mais quis vencer, enquanto o Tondela venceu o Sporting num jogo em que pouco quis ganhar. Ainda assim, esta análise global não justifica, cabalmente, a aparente injustiça do resultado, já que os “leões”, apesar de terem tido muita bola e muitos remates, poucas jogadas de real perigo conseguiram criar.

Silas já se queixou da pressa que os jogadores do Sporting têm com bola, falando da precipitação na primeira fase de construção. Neste domingo, os jogadores pareceram ter levado demasiado a sério as palavras do treinador, já que a equipa foi extremamente conservadora na procura de soluções. O Sporting teve, apenas, posse de bola entre os centrais, sendo incapaz de colocar passes verticais entre as linhas do Tondela — houve muito conservadorismo na tentativa de queimar linhas.

Positivo/Negativo Positivo Centrais do Tondela Yohan Tavares fez um grande jogo, “limpando” tudo o que lhe apareceu por perto, enquanto Bruno Wilson — muito capaz com bola — foi o herói dos beirões.

Positivo Ristovski Bom jogo do lateral, sobretudo na capacidade de dar soluções em zonas ofensivas. Nem sempre feliz, mas quase sempre presente. Negativo Bruno Fernandes Perdido entre a missão de dar qualidade na criação de jogo, atrás, ou de dar qualidade na definição dos lances, à frente, acabou por não desempenhar nenhuma das funções.

Negativo Miguel Luís Esteve mais activo do que noutros jogos, mas continua a parecer curto para o Sporting: pouca criatividade com bola e pouca agressividade sem ela.

A opção pelo 4x4x2 losango (sistema já usado na segunda parte com o LASK) acabou por mostrar uma equipa pouco preparada para este sistema e dependente dos momentos em que Bruno Fernandes baixava para criar jogo (que foram poucos). Além disso, pareceu haver muita apatia nos atacantes “leoninos”, presos ao sistema táctico e sem trocas posicionais.

E não terá sido coincidência que os dois melhores lances do Sporting, na primeira parte, tenham acontecido quando Bolasie, primeiro, e Vietto, depois, saíram das respectivas posições-base e criaram desequilíbrios no corredor. A de Bolasie foi mesmo a melhor oportunidade de golo do Sporting, quando, aos 32’, o congolês atraiu marcações, soltou para Ristovski e o macedónio cruzou para Miguel Luís, em boa posição, rematar por cima.

Já o Tondela (equipa da I Liga que menos remata e que menos tempo passa no meio-campo adversário) surgiu num 5x4x1 muito defensivo — nunca houve, sequer, predisposição para pressionar a saída de bola “leonina” — e pouco incomodou, ainda que tenha tido, a espaços, um par de transições rápidas.

Depois de uma primeira parte praticamente “sem balizas”, a segunda trouxe um Sporting a viver das soluções de quem não consegue criar jogo: bolas paradas e meia-distância. Foi assim aos 56’, com livre directo de Bruno Fernandes, para defesa de Cláudio Ramos, e o duelo repetiu-se, nos mesmos moldes — e com o mesmo desfecho —, dez minutos depois.

Quando Silas colocou Eduardo em campo, no lugar de Doumbia, a opção parecia fazer todo o sentido: se faltava ao Sporting capacidade de arriscar na primeira fase de construção, servindo as movimentações em zonas interiores de Bruno Fernandes, Vietto e Miguel Luís, então tinha lógica haver um jogador mais capaz nesse capítulo.

O brasileiro entrou logo com um bom passe entre as linhas do Tondela, mas pouco o repetiu no resto do jogo. Impotentes, os “leões” começaram, então, a “encher a estatística” com remates de meia-distância: tentou Vietto, aos 73’, Miguel Luís, aos 75’, Bruno Fernandes, aos 80’, e Vietto, aos 81’. Foram remates, mas não foram oportunidades de golo.

E foi nesta fase de pouco futebol e muitos “tiros” desenquadrados do Sporting que um livre lateral de Pepelu encontrou a cabeça de Bruno Wilson e o central finalizou, ao segundo poste. O desfecho não é justo, embora penalize quem quis muito, mas mal.