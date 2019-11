Dois feridos em ataque ao quartel dos bombeiros de Borba

Um grupo de “cerca de 20 pessoas” invadiu o quartel dos bombeiros de Borba durante a madrugada deste sábado, tendo agredido os membros da corporação que se encontravam ao serviço. Dois elementos do corpo de Bombeiros Voluntários de Borba ficaram feridos, um ao ser agredido a murro, outro por ser atingido por estilhaços de vidro da porta principal do edifício. Ambos receberam assistência no Centro de Saúde de Estremoz.

De acordo com o que a corporação relatou através da rede social Facebook e com o que o comandante dos bombeiros Joaquim Branco declarou mais tarde à Lusa, um grupo de duas dezenas de pessoas “de etnia cigana” deslocou-se ao quartel para pedir socorro a uma vítima inconsciente. Quando questionados sobre se teriam chamado o 112 previamente, os membros do grupo terão reagindo de forma agressiva, atacando os bombeiros. Os bombeiros de piquete acabaram por fechar as portas do quartel, mas o grupo forçou a entrada, tendo partido um vidro.

Joaquim Branco afirma que a situação para o qual foi pedido um socorro inicial acabou por não se confirmar, e que se desconhece qualquer outra motivação para o ataque desta madrugada.

O grupo só desmobilizou quando a GNR de Borba chegou ao local. Os militares acabaram por pernoitar no quartel para garantir a segurança dos bombeiros, segundo o Correio da Manhã.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que não foram feitas detenções nem foram identificados quaisquer suspeitos.