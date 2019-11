Tese de doutoramento de André Ventura critica “populismo penal” e “estigmatização de minorias”

O deputado do Chega, André Ventura, descreveu na tese de doutoramento, defendida em 2013, o fenómeno do “populismo penal" - “processo pelo qual os políticos aproveitavam e usam para sua vantagem aquilo que crêem ser a generalizada vontade de punição do público”. Em 2019 encarnou este conceito. A tese consultada pelo Diário de Notícias mostra várias contradições entre aquilo que Ventura tem defendido enquanto líder do Chega e aquilo que afirmava enquanto académico.

Numa tese defendida na Universidade de Cork, na Irlanda, em 2013, Ventura mostra-se preocupado com a expansão dos “poderes policiais” que “envolvem uma constante degradação dos direitos fundamentais no que diz respeito a aspectos criminais”. A tese analisa as políticas antiterrorismo pós 11 de Setembro de 2001 e a forma como estas alteraram os sistemas jurídico-constitucionais dos países ocidentais. Na altura mostrava-se preocupado com o “aumento da suspeição em relação a determinadas comunidades que têm sido difíceis de combater”.

André Ventura mostrava-se então apreensivo com a “estigmatização de minorias” e o “discurso do medo” e criticava o excesso de detenções “sem qualquer prova concreta”, que tinham “consequências devastadoras em termos de saúde mental dos suspeitos e da própria sociedade”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A tese que foi financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) tem o acesso fechado até 15 de Setembro de 2022, impedindo a sua consulta digital ou a utilização como referência para outros trabalhos académicos. Ventura alega que tal facto se deve à pretensa intenção de a publicar em livro.

Confrontado pelo Diário de Notícias, André Ventura diz que “não há contradição nenhuma” entre o que escreveu e o que hoje defende, garantindo que “sempre distinguiu bem a parte científica da parte opinativa”.