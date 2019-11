Leonardo DiCaprio diz que Greta se tornou “uma líder do nosso tempo”

Bastou um encontro para Leonardo DiCaprio ficar cativado com Greta Thunberg: o actor norte-americano e a activista sueca encontraram-se esta semana para falar das alterações climáticas. Uma horas depois, no Instagram, DiCaprio escrevia que a jovem de 16 anos que inspirou milhares de jovens a lutar pelo clima se tinha tornado uma verdadeira “líder do nosso tempo”, dizendo mesmo que em poucas vezes na história da humanidade uma voz foi tão amplificada para comunicar assuntos tão importantes e com uma influência tão grande.

“A história vai julgar-nos pelo que fizermos hoje para ajudar a garantir que as gerações futuras podem desfrutar do mesmo planeta habitável que claramente tomamos por garantido. Espero que a mensagem da Greta seja um alerta aos líderes mundiais em todos os lugares de que é tempo para a inacção terminar. É por causa de Greta, e jovens activistas em todos os lugares que eu estou optimista em relação ao que o futuro reserva. Foi uma honra passar um tempo com Greta”, escreveu o actor na sua página no Instagram.

Para a posteridade ficam duas fotografias em que ambos aparecem com sorrisos largos e o compromisso se de “apoiarem mutuamente” “na esperança de garantir um futuro melhor para o nosso planeta”.

Recorde-se que Leonardo DiCaprio foi uma das primeiras figuras públicas a dar a cara pelas alterações climáticas. Em Antes do Dilúvio, o filme de DiCaprio sobre o clima, o actor entrevistou líderes mundiais e religiosos, como Barack Obama ou o Papa Francisco para recolher propostas e alertas sobre o aquecimento global. Por sua vez, Greta Thunberg foi a impulsionadora do movimento Fridays For Future, por dar “nova vida” ao debate sobre o clima e inspirar milhões de pessoas a exigir acções concretas dos governos.