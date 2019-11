“O peixe é inteligente. Quando vê uma mancha de petróleo, foge”. Governo de Bolsonaro diz que consumo é seguro

Depois da ameaça a ecossistemas fundamentais, à economia local e à subsistência de várias comunidades piscatórias, também os consumidores começam a questionar se é seguro comer os peixes recolhidos nas águas assombradas pela mancha de petróleo que afecta o Nordeste do Brasil. Em resposta a estas questões, o Governo de Bolsonaro assegurou que é totalmente seguro consumir estes animais, mas a explicação dada por Jorge Seif Júnior, secretário do gabinete da Aquicultura e Pesca, surpreendeu quem assistia ao vídeo, transmitido em tempo real. “O peixe é um bicho inteligente. Quando vê uma manta de óleo, capitão [Jair Bolsonaro], foge, tem medo. Então, obviamente que pode consumir o seu peixinho sem problema nenhum. Lagosta, camarão, tudo perfeitamente saudável”, explicou o membro do Governo brasileiro.

Jorge Seif Júnior garantiu que os “inúmeros testes” feitos aos peixes da zona mostraram que os animais não foram contaminados pelo petróleo. “Podem consumir pescado, está avaliado pelo Ministério da Agricultura”, tranquiliza.

Após a explicação do secretário, o Presidente do Brasil admitiu que a mancha de petróleo poderá afectar alguns animais na zona do Nordeste. “Obviamente que, de vez em quando, pode ficar uma tartaruga presa na mancha de óleo. Pode ficar também um peixe ou um golfinho, mas tudo bem”, finalizou Bolsonaro.

Alguns especialistas ouvidos pelo Portal UOL contradizem o Governo, afirmando que a mancha de petróleo irá, inevitavelmente, contaminar o ecossistema marinho. "No caso do petróleo, vai contaminar todo o ambiente atingido. Vai mudar as características da área. E os animais que vivem naquele ambiente vão estar sujeitos ao contacto directo com essa substância, de uma forma ou de outra”, explica Pedro de Podestà Uchôa, do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília. O especialista aconselha alguma cautela no consumo destes peixes, garantindo que ainda não é possível dizer com certeza se estes animais estão efectiva

A Polícia Federal do Brasil fez, esta sexta-feira, buscas em escritórios no Rio de Janeiro ligados a um navio grego suspeito de ter causado o derrame de petróleo que atinge a costa Nordeste do país, no âmbito da Operação Mácula, que investiga os motivos por detrás deste incidente ambiental.

As primeiras manchas foram detectadas a 30 de Agosto, espalhando-se com as correntes marítimas. Esta “maré negra” já atingiu pelo menos 286 praias em 98 cidades, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Em comunicado, a Polícia Federal afirmou que a localização da mancha inicial de petróleo em águas internacionais foi registada a cerca de 700 quilómetros da costa brasileira, em sentido leste, não se conhecendo ainda a extensão da mesma.