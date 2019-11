Maior porto do Iraque bloqueado por manifestantes em protesto contra o Governo

Dezenas de milhares de iraquianos saíram às ruas em protesto contra a corrupção e o estado de degradação dos serviços públicos, na maior manifestação contra o Governo desde a queda do ditador Saddam Hussein, há seis anos. Este sábado, os manifestantes bloquearam os acessos ao importante porto de Um Qasr, e as forças de segurança responderam com munições reais e gás lacrimogéneo.

As cargas e descargas no maior porto iraquiano, no Golfo Pérsico, estão paradas desde quarta-feira, um dia depois de os manifestantes terem cortado os acessos ao local pela primeira vez.

As exportações do petróleo iraquiano, feitas a partir de plataformas offshore, não foram afectadas, mas os protestos estão a ter consequências graves para a entrada de bens alimentares no país. É a Um Qasr que chega a maior parte das importações de óleos vegetais ou açúcar – num país dependente da importação de alimentos.

Para além do bloqueio de entradas e saídas de camiões, algumas companhias internacionais suspenderam o envio de mercadorias por mar devido ao encerramento do porto. E é possível que a situação no país se agrave com o passar dos dias, quanto mais tempo passar sem que os bens alimentares cheguem às populações.

Este sábado, segundo a agência Reuters, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas na sequência da intervenção da polícia antimotim, que agiu quando os manifestantes começaram a queimar pneus e a colocar blocos de cimento nas estradas principais.

Na sexta-feira, mais de 5000 pessoas manifestaram-se também na capital, Bagdad, e em Bassorá, perto do porto de Um Qasr. Dois depois da derrota do Daesh no Iraque, grande parte dos 40 milhões de iraquianos vivem em condições cada vez piores - apesar da riqueza petrolífera do país.

A situação de segurança pode ter melhorado, após a expulsão do Daesh, mas as infra-estruturas destruídas pela guerra não foram reconstruídas, e quase não há empregos. Os jovens atribuem a culpa disto à corrupção das elites políticas, nas quais não se sentem representados e, de forma crescente, à influência iraniana sobre o Iraque, outro país de maioria xiita. Mas estes protestos não são sectários, as reivindicações concentram-se na degradação das condições de vida.

Acontecem sobretudo em Bagdad e no Sul, de maioria xiita, mas não têm um recorte étnico ou religioso. A fúria é dirigida contra a classe política, não contra uma seita religiosa - ao contrário dos protestos de 2012 e 2013, que o Daesh explorou para obter o apoio dos sunitas.