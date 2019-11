Circulação do metro de Lisboa restabelecida entre Santa Apolónia e Baixa-Chiado

Uma avaria na sinalização do metropolitano de Lisboa condicionou a circulação do metro nas primeiras horas da manhã deste sábado, tendo interrompido a circulação na linha azul entre a “Baixa-Chiado" e “Santa Apolónia" durante quase duas horas.

Às 6h30 as estações da linha azul “Terreiro do Paço” e “Santa Apolónia” não abriram. Só às 8h18, quando a avaria foi resolvida, as estações foram abertas ao público.

No seu site da internet o metro de Lisboa pediu desculpa pelo incómodo causado, falando de uma interrupção devido a uma avaria na sinalização. Segundo o site perturbações.pt desde a passada segunda-feira que o metro não tem um dia sem perturbações na circulação.