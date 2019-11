O Porto terá sempre o Palácio de Cristal

Ainda há obras em torno do então ainda Pavilhão Rosa Mota uma semana antes da sua reabertura, mas no jardim fronteiro é outra a azáfama. Ao início da tarde, alguns dos seus bancos estão ocupados (um casal de turistas debruça-se sobre um mapa, vários casais conversam, alguns solitários olham), chegam muitos grupos e mais chegarão, entra um, passa outra, num vaivém constante. Uma turista aproxima-se e tira uma foto à estátua do Verão, mesmo ao nosso lado (as quatro estações estão aqui representadas). Os faisões parecem-nos mais numerosos e ousam novos territórios nos Jardins do Palácio de Cristal.

