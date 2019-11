O luxo que é ter uma suite virada para o mar

No princípio do século XX, acostavam no Funchal vinte barcos por dia. Como não tinham a capacidade que conhecemos hoje aos navios que transportam mercadorias era preciso encontrar um porto para reabastecer o carvão, depois o diesel, e os mantimentos. Nessa altura, o Funchal tinha cinco casinos. “Os marinheiros vinham de farda até à Madeira e ali mudavam para o smoking.” Depois da folia, não se adivinhava um regresso fácil ao trabalho. Não se sabe se foi assim que se imortalizou a expressão “Já chegámos à Madeira?” para quando alguma coisa sai da regra, mas não nos custa acreditar que sim. A história é contada por António Trindade, o presidente executivo da Porto Bay Hotels & Resorts ​que anda há três décadas nisto de manter no Funchal o ambiente cosmopolita que existe desde a sua fundação.

