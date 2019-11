Valtteri Bottas alcança nos EUA a quinta pole da época

Valtteri Bottas alcançou neste sábado a pole position para a Mercedes, na véspera do Grande Prémio que poderá consagrar o companheiro de equipa, Lewis Hamilton, como campeão mundial de Fórmula 1. No Circuito das Américas, nos EUA, o piloto britânico não foi além do quinto lugar da grelha, ao passo que o finlandês obteve a quinta pole da temporada.

Quatro pontos bastam a Hamilton para confirmar, a duas corridas do fim, aquele que será o seu sexto título mundial. Mas neste sábado não quis arriscar e acabou por ver não só Bottas rodar mais rápido (1m32,029s), mas também Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari) ficarem à sua frente.

Para Bottas, o único piloto ainda a fazer sombra a Hamilton nesta altura, é imperioso ganhar no domingo (19h10 em Portugal, Eleven Sports) para ainda acalentar uma hipótese matemática de roubar o mais do que provável ceptro ao companheiro da Mercedes.

