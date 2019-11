Silas pretende um Sporting com “mais controlo sobre o jogo”

O treinador do Sporting, Jorge Silas, admitiu neste sábado que a equipa “leonina” continua a ter como objectivo a conquista do título de campeão português de futebol, embora admita que nesta fase é preferível olhar para os desafios imediatos.

“O nosso objectivo é olhar jogo a jogo. Para chegarmos ao título, os rivais têm de perder pontos, não dependemos só de nós. Se ganharmos todos os jogos seremos campeões, não tenho dúvidas, mas, para já, pensamos jogo a jogo e em vencer todos os jogos”, contextualizou.

O próximo encontro dos “verde e brancos” é a visita a Tondela (domingo, às 17h30) e Jorge Silas sublinhou que a equipa quer conquistar mais três pontos, mas também melhorar o futebol apresentado. “Pretendemos ter mais controlo sobre o jogo e isso passa por ter mais bola, antes e depois de fazer golo. Foi isso que nos faltou no último jogo”, admitiu, considerando ainda que a equipa vive um “bom momento”.

“As vitórias são sempre boas. Desde que aqui estou é o melhor momento e dá-nos alento e confiança para o que aí vem”, afirmou Silas, que revelou também que “é provável” que o Sporting apresente frente aos beirões um "onze” diferente do que subiu ao relvado frente ao Paços de Ferreira, na última jornada. Certo é que, para se impor fora de portas, os “leões” desta vez não vão contar com o experiente Mathieu, já que o central ficou fora da convocatória abrindo lugar à chamada do médio Rodrigo Fernandes.

Sobre as prioridades dos “leões”, que na próxima quinta-feira voltam a jogar para a Liga Europa, frente ao Rosenborg, o técnico salientou que não dá prioridade a qualquer competição. “Vamos analisar jogo a jogo. Não vamos abdicar de nenhuma competição e vamos sempre escolher a equipa mais forte para cada jogo”, garantiu.

No caso em apreço, a versão mais forte do Sporting vai procurar manter a conta-corrente de vitórias do Tondela a zero, no seu reduto. Natxo González, que complicou e muito a vida ao Benfica há duas jornadas, alerta para o melhor momento do adversário nesta temporada mas sublinha que acredita na vitória. “Jogando melhor ou pior, estão numa fase de crescimento e o importante é que estão a ganhar. São uma equipa poderosa, com jogadores que podem solucionar a qualquer momento. Temos vontade de dar uma vitória em casa aos nossos adeptos”, insistiu o espanhol.