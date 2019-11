Portugal conquista medalha de ouro no Europeu de ginástica acrobática

A dupla formada por Rita Ferreira e Rita Teixeira conquistou este sábado o título de campeã da Europa no all-around em pares dos Europeus de ginástica acrobática, na cidade israelita de Holon.

Esta foi a primeira medalha de ouro conquistada pela formação portuguesa, num dia em que os ginastas lusos arrecadaram ainda dois segundos lugares no all-around, pelo trio Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia e pelo quarteto Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva.

Antes, na quinta-feira, a representação portuguesa já tinha conquistado três medalhas de prata, com as pratas de Rita Ferreira e Rita Teixeira em equilíbrio e de Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em dinâmico e com o bronze de Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva em equilíbrio.