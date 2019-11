Paulo Fonseca continua em grande na Liga italiana

A Roma já leva 20 jogos na Liga italiana com apenas uma derrota e, para isso, muito tem contribuído a chegada de Paulo Fonseca. A equipa da capital romana derrotou o Nápoles, por 2-1, neste sábado, em jogo da ronda 11 da Série A. Com este resultado, a Roma continua o bom momento e pressiona Inter e Juventus – jogam mais tarde, neste sábado –, enquanto o Nápoles pode perder terreno na luta europeia (está em sétimo lugar).

Num jogo entre duas equipas que procuram quebrar a hegemonia do Norte do país – desde 2001 que não há um campeão que não seja Juventus, Milan ou Inter –, a Roma acabou por entrar muito bem na partida, com um bom golo do jovem Zaniolo, ainda antes dos 20 minutos.

Pouco depois, Kolarov falhou um penálti, permitindo uma boa defesa a Meret, mas um penálti cometido pelo português Mário Rui, aos 55’, permitiu à Roma dilatar a vantagem: desta feita, foi o francês Veretout o chamado a bater o pontapé. Com sucesso.

A segunda parte trouxe uma partida bastante mais animada, com oportunidades de golo de ambos os lados e várias transições rápidas. Foi numa dessas jogadas que Milik reduziu para 2-1, aos 72’, mas os napolitanos não conseguiram capitalizar o golo marcado.