Liverpool e Man. City salvam-se perto do fim

Os jogos não foram dos mais conseguidos do ano, mas Manchester City e Liverpool terminaram este sábado com os objectivos principais cumpridos: venceram na 11.ª jornada da Premier League e bem podem suspirar de alívio.

Em Manchester, a equipa de Guardiola – que colocou Bernardo no “onze”, mas não utilizou Cancelo – começou a partida a perder, com um golo de Ward-Prowse, aos 13’, com “colaboração” do ex-Benfica Ederson, que não agarrou uma bola aparentemente fácil.

A desvantagem durou até aos últimos minutos, mas a contribuição decisiva de Kyle Walker salvou o City de uma derrota: o lateral assistiu Agüero para o 1-1, aos 70’, e marcou, ele próprio, o 2-1, aos 86’.

Com este resultado, o City parecia ter tudo para ficar a dois pontos do Liverpool, que perdia em Birmingham, frente ao Aston Villa, mas, como já é tradicional na equipa de Jürgen Klopp, houve jogo até ao último minuto.

Robertson fez o empate aos 87’ e Sadio Mané deu a vitória aos campeões europeus aos 90+4’, sendo que este foi o quarto jogo dos “reds” na Liga inglesa com vitórias ou empates conseguidos nos últimos 15 minutos dos jogos.

Destaque, ainda, para mais uma derrota do Manchester United (será este o fim de Solskjaer?) e para mais um bom resultado do Wolverhampton frente a um dos “tubarões” ingleses. Desta vez, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo travou o Arsenal, em Londres, com um empate a um golo: Jiménez marcou, com assistência de Moutinho.