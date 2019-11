“Licença para rematar”: a vida insólita de um presidente-jogador

Um dia, no cinema, os escritórios do MI-6 deram a James Bond “licença para matar”. Em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, os escritórios do clube da terra dão ao presidente “licença para rematar”. O líder do clube, Bruno Costa, é também um dos jogadores do plantel. Algo que, se não for inédito, anda lá perto.

Trata-se de alguém que trabalha como professor de Educação Física, dirige o clube e compete pela equipa sénior. Tudo concentrado num homem que, com tanto que fazer, pouco vive. Mas permite que o clube viva. “O clube estava mal e eu e um grupo de amigos decidimos deixar de jogar noutros clubes para pegarmos neste, que passava por uma situação financeira complicada”, explica ao PÚBLICO Bruno Costa, o presidente

Já o Bruno Costa que é número 10, capitão e avançado, reconhece que a situação de ser presidente e jogador é insólita. Mas o treinador não tem de ter medo de deixar o patrão no banco. “Até ao momento, não tivemos esse problema. Sei que não é uma situação fácil, mas eu respeito sempre as decisões”, garante, entre risos. E reconhece a estranheza dos reforços que chegam e que conhecem, primeiro, o presidente, e, só depois, o companheiro de equipa. “Com os jogadores novos que vêm de outras regiões é complicado e acredito que achem um pouco estranho e que crie confrangimento. Mas normalmente consigo resolver isso”.

Mas estamos, afinal, a falar de um jogador que preside ou um presidente que joga? Talvez mais a primeira opção. “Diria, talvez, um jogador que preside, porque continuo a ter uma grande paixão pelo jogo”, dispara. Em termos de vocação actual as coisas mudam de figura, já que, aos 32 anos, o presidente-jogador se considere melhor dirigente do que atleta (segundo o Zerozero, nas últimas cinco épocas apontou 38 golos em 89 jogos).

Dirige um clube que não quer subir

Quando pegou na Associação Desportiva de Fornos de Algodres, em 2014, Bruno Costa tinha um clube que nem ia competir, mergulhado na segunda divisão distrital. Chamou uns amigos e não podia pagar a quem jogava, mas o sucesso chegou rapidamente. Com subidas de divisão consecutivas, o clube foi para o Campeonato de Portugal. Lá, fez história. Pela negativa.

Em 2017/18, foram apenas quatro pontos em 90 possíveis e os que fizeram foram fruto de… quatro empates. A equipa foi a única, a nível nacional, sem qualquer vitória na temporada. Num concelho parco em indústria, em comércio, em modernidade e com população relativamente envelhecida, o clube pouco mais pode fazer do que competir a nível distrital.

Depois do “banho de realidade” que foi a presença nos nacionais, o Fornos, confortável nos distritais, “já está numa fase diferente, com alguma saúde financeira” e os jogadores recebem valores a rondar os 100 euros.

Em Junho, o PÚBLICO contou a história do Mosteirense, clube que recusou subir ao Campeonato de Portugal apesar de ter ganho, desportivamente, em Portalegre, o direito a fazê-lo.

A AD Fornos de Algodres, num cenário idêntico ao do Mosteirense, tem um dilema entre mãos. Por um lado, não se vê a lutar por outra coisa que não seja o topo da tabela no distrito da Guarda. Por outro, sabe que subir aos campeonatos nacionais não seria uma opção sensata.

“O objectivo do clube passa sempre pelos primeiros lugares. Consideramo-nos o melhor clube do distrito, porque somos o que tem mais presenças nos nacionais nos últimos 25 anos (…) mas subir ao Campeonato de Portugal não é fácil e, para os clubes do interior, torna-se um fardo pesado andar por lá”. E abdicariam da subida? “Neste momento, abdicaria completamente. Estivemos lá há dois anos e sabemos o que é. Abdicaríamos de certeza absoluta”.

O Fornos é demasiado grande para o distrito, mas demasiado pequeno para o país. E estacionou num limbo de difícil de gerir, tal como Bruno Costa, que caminha habilmente numa “gincana” entre as aulas de Educação Física, a sala da direcção do Fornos e o relvado.