FC Porto preparado para “um Desp. Aves diferente”

Uma visita ao Estádio do Dragão está longe de ser o contexto ideal para interromper um ciclo de sete derrotas consecutivas no campeonato, mas é esse o desafio que o Desp. Aves enfrenta na noite de domingo (20h). Em casa e diante do último classificado, o FC Porto procura regressar aos triunfos depois do deslize na Madeira, ao mesmo tempo que tenta gerir com pinças a condição de Marega.

A 10.ª jornada da Liga portuguesa proporciona um embate de extremos, entre clientes do topo e do fundo da tabela. A recente mudança de treinador nas Aves, porém, poderá baralhar um pouco as previsões, mas nunca colocará em causa o favoritismo de um FC Porto que, no seu reduto e diante dos avenses, soma por triunfos os cinco jogos disputados no campeonato, com 16 golos marcados e apenas um sofrido.

“A equipa do Desportivo das Aves trocou recentemente de treinador, apresentou alguns jogadores diferentes, o modelo também é algo diferente. Esteve a vencer por duas vezes no Jamor e é uma equipa que anda à procura de pontos e vai fazer por os conquistar. Nós temos de arranjar a melhor estratégia para vencer este jogo”, destacou Sérgio Conceição, treinador dos “azuis e brancos”.

Fazendo um mea culpa pela forma, mas não pelo conteúdo das declarações proferidas após o 1-1 com o Marítimo, na ronda anterior — “As palavras não foram as que eu queria”, admitiu —, o técnico garante que sempre se sentiu “acarinhado e apoiado” pelos adeptos e que eles são absolutamente fundamentais para o sucesso do clube.

Determinantes para o êxito são, também, os jogadores. E um deles tem tido um peso tremendo no rendimento ofensivo da equipa nas últimas épocas, embora ultimamente não tenha podido dar o contributo aos “dragões”. Sérgio Conceição explica o que se passa com Marega: “O Moussa não tem estado nas convocatórias para ser poupado, para não o perdermos por muito tempo. São limitações físicas, estamos na expectativa de quando poderá entrar. Podem ser dias ou semanas. Se virem o jogo do Rangers, percebem que no final está a queixar-se e a meter a mão na coxa”.

Se o maliano não está ainda em condições de integrar a convocatória, o mesmo não poderá dizer-se de Alex Telles, com o técnico a garantir que “vai estar convocado”. E se o brasileiro jogar de início, é provável que se encontre em campo, no mesmo corredor, com Jaílson, lateral direito que foi utilizado pelo treinador Leandro Pires como extremo na última partida e que deverá recuperar a tempo da partida.