Derby de Guimarães termina empatado

O derby entre as duas equipas do concelho de Guimarães que competem na I Liga terminou empatado e, pela terceira jornada consecutiva, o Moreirense acabou a partida com uma igualdade a um golo. Num jogo condicionado pela chuva e vento forte, na 10.ª jornada da Liga, os golos foram apontados por defesas centrais no início da segunda parte.

Disputado com muita intensidade, o duelo entre Moreirense e V. Guimarães foi pautado pelo equilíbrio e, na primeira parte, as oportunidades foram repartidas, mas o nulo no marcador manteve-se.

O segundo tempo, por outro lado, começou praticamente com o primeiro golo. Steven Vitória derrubou Bruno Duarte na área e Tapsoba ganhou o frente a frente com Pasinato na cobrança da respectiva grande penalidade (49’).

No entanto, a vantagem dos vitorianos durou pouco e o segundo golo da partida voltou a ter Steven Vitória como protagonista (56’). Sete minutos depois de cometer o penálti, o defesa aproveitou um cruzamento da esquerda após um canto e desviou para o fundo da baliza defendida por Douglas.

Já na recta final, o Vitória dispôs de uma ocasião soberana para chegar ao triunfo, com três elementos na área contrária, mas Pasinato travou o remate e segurou aquele que é o 10.º ponto do Moreirense em 10 jogos no campeonato.