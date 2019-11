Champions: Sporting ganha e FC Porto empata com Montpellier

A jornada europeia de Sporting e FC Porto, na Liga dos Campeões de andebol, acabou por ser favorável às equipas portuguesas. Os “leões” venceram e os “dragões” empataram, mas ambos continuam entre o lote de equipas que poderão apurar-se para a seguinte fase da competição.

O Sporting recebeu e venceu os finlandeses do Riihimäki Cocks esclarecedores por 38-29, na 6.ª jornada do Grupo C, com Frankis Carol, autor de 11 golos, a assumir-se como o melhor marcador da partida.

Com este resultado, a equipa lisboeta consolida o terceiro lugar e continua o terceiro lugar, com sete pontos, e está a um de distância da qualificação para o play-off, sendo que há ainda quatro jogos por disputar.

No Grupo B, cujo formato de apuramento é diferente, o FC Porto bateu o pé ao poderoso Montpellier (equipa que venceu a prova há duas épocas). Os “dragões” chegaram ao intervalo na frente do marcador, com uma vantagem curta (11-10), e acabaram por permitir o empate (23-23) já dentro do último minuto da partida.

Foi o segundo empate consecutivo do FC Porto na prova e os actuais seis pontos que soma mantêm a equipa perfeitamente dentro do lote das seus formações que se apuram para a fase a eliminar da maior prova europeia de clubes.