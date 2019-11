Benfica vence Sporting no regresso do derby ao basquetebol

O Benfica venceu o Sporting, por 85-79, neste sábado, em partida da ronda 5 da Liga portuguesa de basquetebol. Com este resultado, o Benfica alcança Sporting e Oliveirense no topo da tabela, todos com quatro triunfos e uma derrota em cinco jogos.

No Pavilhão da Luz, este jogo marcou o regresso do derby lisboeta à modalidade, 24 anos depois do último duelo entre as equipas. O Benfica até terminou o primeiro período em desvantagem – Travante Williams carregou os “leões” –, mas o segundo quarto permitiu aos “encarnados” passarem para a frente, em grande parte fruto dos quatro triplos marcados por Fábio Lima.

O regresso após o intervalo permitiu ao Benfica alargar a vantagem para a casa dos dez pontos e não mais a equipa “leonina”, comandada por Luís Magalhães, conseguiu recuperar a desvantagem, apesar das boas contribuições de James Ellisor (23 pontos) e Abu (19 pontos e 16 ressaltos). No Benfica, além de Fábio Lima, destaque para o bom desempenho de Damian Hollis (16 pontos) e Micah Downs (11 pontos e seis ressaltos) e para o contributo de Betinho em vários momentos importantes da partida, inclusivamente com um desarme de lançamento já dentro do último minuto.

- Cinco inicial do Sporting: Tymetrius Toney, Travante Williams, James Ellisor, Cláudio Fonseca e Abdul Abu.

- Cinco inicial do Benfica: Arnette Hallman, Eric Coleman, Micah Downs, João Gomes e Toure Khalid-Murry.