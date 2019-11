Barcelona “adormece” ao intervalo e pode agradecer uma derrota tão ligeira

O Barcelona até saiu na frente, mas dez minutos trágicos tornaram um jogo bem encaminhado num pesadelo. A equipa catalã perdeu frente ao Levante, por 3-1, e pode deixar fugir, ainda neste sábado, a liderança da Liga espanhola.

O primeiro golo do jogo teve “dedo” de Nélson Semedo, com o português, a jogar a lateral-esquerdo, a sofrer penálti, aos 38’ – converteu Messi. O jogo parecia “desbloqueado” para os catalães, mas a segunda parte acabou por ter contornos bizarros, com destaque para o ex-FC Porto Campaña. O médio marcou aos 60’, aproveitando um descontrolo da defesa do Barcelona, assistiu Borja Mayoral para o 2-1, aos 63’, e viu Radoja fazer o terceiro, aos 68’.

Em menos de dez minutos, um jogo aparentemente bem encaminhado tornou-se um pesadelo para o Barcelona, que viu o Levante falhar mais um trio de oportunidades flagrantes de golo após a “rajada” dos 60 minutos. Messi ainda teve um golo anulado, mas o Barcelona pouco mais conseguiu incomodar na última meia hora.