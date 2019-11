Benfica volta a convencer frente ao Rio Ave

Desta vez Carlos Carvalhal foi incapaz de reproduzir a fórmula que surpreendeu o Sporting há seis jornadas em pleno Estádio de Alvalade, de onde saiu com uma vitória por 3-2. Agora, frente ao Benfica e ao seu ex-adjunto Bruno Lage, o Rio Ave até chegou a prometer nos instantes iniciais, mas depressa a “normalidade” imperou no Estádio da Luz. Rúben Dias e Pizzi deram alguma expressão à total superioridade dos campeões nacionais que vão manter-se como líderes isolados da classificação.

Depois de algumas partidas pouco brilhantes e outras totalmente desastrosas, especialmente no panorama internacional, os “encarnados” voltaram a convencer nestas duas rondas caseiras para o campeonato. Os indícios deixados na goleada frente ao Portimonense (4-0) a meio da semana, foram reforçados este sábado frente ao um adversário bem mais complicado.

O resultado imediato é que as críticas a Lage foram, para já, esquecidas (ou atenuadas) e os adeptos voltaram a acreditar num futuro risonho, pelo menos na principal competição nacional. A contabilidade contribui para o optimismo. O Benfica tem mais sete pontos do que na última (e bem-sucedida) temporada; reforçou o estatuto de melhor ataque da Liga, com 23 golos (eram 19 há um ano) e mantém uma defesa de betão na prova, com apenas três golos consentidos em 10 encontros. Uma média de 0,3 por partida, que torna a equipa lisboeta a menos batida dos campeonatos europeus.

Com três mexidas em relação ao jogo anterior com o Portimonense – entraram Ferro, Florentino e Pizzi para os lugares de Jardel, Samaris e Gedson -, os “encarnados” demoraram algum tempo a entrar na partida, mas quando se recompuseram fizeram-no de forma eficiente e letal.

Antes, no primeiro quarto-de-hora do encontro, pairou a ideia de que os guiões dos dois protagonistas estavam invertidos. Os vilacondenses entraram descomplexados e bem organizados num relvado que tradicionalmente não traz alegrias ao conjunto nortenho: a última vez que aqui pontuaram foi há 14 anos. Imunes ao ruído das bancadas, os visitantes conseguiam empurrar o adversário para o seu meio-campo, com um futebol apoiado e alguma superioridade no meio-campo.

Era o Benfica quem aparentava desconforto, mas, esmo assim, foram da equipa da casa os principais lances de perigo neste período em que o Rio Ave surpreendentemente liderava a posse de bola, que chegou aos 57%. Não durou muito.

O conjunto de Bruno Lage acelerou os seus processos, passou a pressionar mais na frente e o central Rúben Dias fez o papel de matador. Aos 32’, após um lance polémico de eventual grande penalidade (carga de Matheus Rei a André Almeida na pequena área), no canto que se seguiu, apontado por Pizzi, o jovem de 22 anos, subiu mais alto e fuzilou as redes vilacondenses.

O Benfica apontava o seu 9.º golo da temporada na sequência de um lance de bola parada, o sétimo após um canto. Os lisboetas não deixaram mais o encontro fugir ao seu controlo, mas só aos 51’, numa altura em que o Rio Ave procurava responder à desvantagem se respirou mais tranquilamente nas bancadas da Luz. Num lance vistoso do ataque, Cervi cruzou atrasado da esquerda e Pizzi fez magia. Após tirar dois adversário da frente com uma simulação, ampliou para sete o número de golos na I Liga (12 este temporada).

Entre os dois golos e ainda no primeiro tempo, o ex-benfiquista Nuno Santos esteve muito perto de poder alterar a história do encontro. Depois de ultrapassar em velocidade André Almeida, o extremo flectiu para o centro e rematou ao poste direito da baliza de Vlachodimos.

O segundo golo e o conforto da vantagem precipitaram o Benfica para o ataque em busca de nova goleada. Mas o terceiro golo, que chegou a parecer inevitável não iria surgir.