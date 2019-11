A nave, o barco e os pássaros. Uma exposição por Coimbra

Em 1977, a NASA lançou para o espaço a Voyager 2, uma nave não tripulada que levava consigo uma narrativa do planeta para apresentar a extraterrestres que com ela se cruzassem. Once Upon a Time (2002), do cineasta e artista Steve McQueen, conjuga 116 imagens fotográficas incluídas nessa missão com uma banda sonora de línguas desconhecidas e vai estar instalada no Colégio das Artes, na Alta de Coimbra.

