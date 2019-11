Coldplay apresentam novo álbum em concerto emitido para todo o mundo no YouTube

Dia 22 de Outubro, os Coldplay confirmaram o que prenunciavam os teasers que surgiram nos dias anteriores, espalhados em forma de cartaz em cidades como São Paulo ou Xangai. Tornou-se então oficial: havia um novo álbum a caminho, com edição marcada para dia 22 de Novembro. Agora, a banda britânica anunciou uma prenda para os fãs: no próprio dia de edição do novo disco, Everyday Life, Chris Martin e companhia mostrarão todas as novas canções num concerto em Amã, na Jordânia, que será transmitido em directo no YouTube.

A notícia foi dada esta sexta-feira no site oficial e redes sociais do grupo. No comunicado, a banda revelou que, para se manter fiel ao conceito daquele que será um álbum composto por dois discos, o primeiro subintitulado Sunrise, o segundo Sunset, o concerto terá igualmente dois momentos. Às 4h portuguesas de dia 22, a banda sobe a palco para interpretar a componente Sunrise. 10 horas depois, às 14h, será apresentado Sunset.

As duas actuações serão as primeiras dos Coldplay no país do Médio Oriente, e a localização escolhida para a apresentação reflecte, segundo a banda, a influência que a música daquela região teve na composição do novo álbum, patente em Arabesque, um dos dois singles já revelados – o outro single disponibilizado é Orphans. “Estas duas emissões têm sido o nosso sonho desde que começámos a trabalhar neste disco. É quase uma impossibilidade e é um pouco assustador, como todos os melhores sonhos”, escreveu a banda.

Em paralelo ao comunicado, os concertos de apresentação do oitavo álbum da banda foram anunciados numa falsa conferência de imprensa em que fizeram o papel de jornalistas (muito pouco simpáticos para os Coldplay) Carrie Brownstein, guitarrista e vocalista das Sleater-Kinney, e o argumentista, actor e baterista Fred Armisen, líder da banda do programa Late Night With Seth Meyers – Brownstein e Armisen são também os criadores e protagonistas da série de sátira à subcultura hipster Portlandia.

Everyday Life é o oitavo álbum da carreira dos Coldplay e o sucessor de Head Full of Dreams, editado em 2015. Será composto por 16 canções, organizadas no seguinte alinhamento:

Sunrise

1 - Sunrise

2 - Church

3 - Trouble In Town

4 - BrokEn

5 - Daddy

6 - WOTW / POTP

7 - Arabesque

8 - When I Need A Friend

Sunset

1 - Guns

2 - Orphans

3 - Èkó

4 - Cry Cry Cry

5 - Old Friends

6 - بنی آدم

7 - Champion Of The World

8 - Everyday Life