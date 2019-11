Turismo do Norte beneficiaria mulher de ex-autarca com comissões até 30 mil euros

Vários responsáveis do Turismo do Porto e Norte de Portugal, incluindo o ex-presidente Melchior Moreira, são acusados pelo Ministério Público (MP) de favorecer a empresária da área da comunicação Manuela Couto, mulher do ex-presidente da câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto. A acusação diz que Melchior Moreira acordou com a empresária a contratação das suas empresas mesmo relativamente a serviços que sabia que estas não prestavam e que, nestes casos, habitualmente Manuela Couto subcontratava outras sociedades, retirando para si uma “comissão” que oscilava entre os 25 mil e os 30 mil euros.

Continuar a ler