Casal de idosos morre intoxicado com carro a trabalhar na garagem

Um casal de idosos de 80 e 86 anos, residentes na Póvoa de Varzim, morreu na noite de quarta para quinta-feira por inalação de monóxido de carbono que se acumulou na habitação, devido a uma viatura deixada a trabalhar na garagem da residência. Segundo o Jornal de Notícias (JN), o homem de 80 anos tinha como hábito deixar o carro ligado durante algum tempo na garagem da habitação “por causa da bateria”.

O alerta às autoridades foi dado pela empregada do casal, que estranhou ver luzes ligadas sem que ninguém lhe abrisse a porta. No interior da habitação, o casal acabou por ser encontrado sem vida na sala de estar, onde a televisão estava ligada e o jantar servido na mesa.

No local estiveram os bombeiros, uma viatura médica do INEM e a GNR de Vila do Conde. A Polícia Judiciária também foi chamada ao local, mas concluiu que não existiram indícios de crime.