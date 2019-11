Águas residuais e seringas dizem que consumimos cada vez mais cocaína por via injectada e cada vez mais pura

É um gesto banal no quotidiano de todos, mas a verdade é que o simples acto de descarregar o autoclismo pode fornecer informação muito precisa sobre que drogas andamos a consumir, em que zonas e em que quantidades. E todos os anos, dezenas de investigadores europeus – portugueses incluídos – põem-se a analisar as águas que circulam nos esgotos de dezenas de cidades europeias, no momento em que aquelas chegam às respectivas estações de tratamento, para, a partir dos metabolitos excretados pela urina, perceberem que substâncias andam a ser consumidas pelos residentes e em que quantidades.

