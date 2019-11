Acidente de viação faz dois mortos e quatro feridos em Vidigueira

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de um acidente rodoviário ocorrido na tarde desta sexta-feira no IP 2, na zona de Vidigueira, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou que o acidente resultou de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros no Itinerário Principal (IP) 2, perto da vila de Vidigueira.

Dos quatro feridos, dois são considerados graves, referiu a fonte, indicando que o alerta para o desastre foi dado às 18h31.

De acordo com o CDOS de Beja, os quatro feridos foram transportados para as urgências do hospital de Beja. Fonte da GNR adiantou à Lusa que no motociclo seguiam condutor e passageiro, enquanto no automóvel viajavam quatro pessoas.

Uma das vítimas mortais seguia no motociclo e a outra no automóvel, indicou a mesma fonte. A colisão entre o motociclo e o automóvel ocorreu ao quilómetro 325 do IP2.

As operações de socorro mobilizaram 19 operacionais, com o apoio de oito veículos.