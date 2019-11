Ok do CDS a Manuel Monteiro fica na gaveta até nova liderança

Já tinha corrido a notícia de que a direcção do CDS-PP estava a fazer uma espécie de veto de gaveta ao regresso de Manuel Monteiro ao partido. Agora, a direcção de Assunção Cristas assumiu que não vai mesmo tomar nenhuma decisão sobre o assunto nos próximos tempos.

“Essa é uma decisão que ficará na pasta de transição” para a liderança que sair do congresso nacional de Janeiro de 2020, admitiu Pedro Morais Soares, secretário-geral do partido. O conclave realiza-se a 25 e 26 de Janeiro por ter sido a data do simbólico congresso do Palácio de Cristal em 1975.

Manuel Monteiro anunciou a intenção de se refiliar em Setembro - e logo deu entrada à papelada na concelhia da Póvoa do Varzim. Desde então, e apesar das notícias que indicam um adiamento propositado, tem-se mantido em silêncio sobre o assunto. O mesmo não acontece com Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência Esperança em Movimento. Após o último conselho nacional do CDS, o dirigente, que é o único candidato à liderança, considerou o acto de adiar o regresso de Monteiro “censório e pouco democrático”​ num partido que se diz pluralista.