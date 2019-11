Homem acusado pela morte de 39 pessoas em camião no Reino Unido. Vítimas serão vietnamitas

As autoridades britânicas acusaram outro homem pelo homicídio das 39 pessoas encontradas mortas na parte de trás de um camião, em Essex, Reino Unido, na semana passada. As 39 vítimas seriam de nacionalidade vietnamita, acrescentou a polícia local em comunicado.

O condutor do camião onde foram encontrados os 39 corpos já tinha sido acusado das mortes, e, nesta sexta-feira, as autoridades informaram que Eamon Harrison, norte-irlandês de 23 anos, também está acusado de 39 crimes de homicídio, tráfico humano e violação das leis de imigração.

Harrison foi presente à justiça em Dublin, na Irlanda, antes do início do processo de extradição do país para o Reino Unido. Vai permanecer sob custódia até ao dia 11 de Novembro, disse um porta-voz do tribunal, citado pela Reuters.

As autoridades britânicas procuram ainda mais dois homens: Ronan Hughes, 40 anos, e o seu irmão, Christopher, 34 anos, ambos da Irlanda do Norte. Os advogados da Global Trailer Rentals, empresa que dona do atrelado usado, disseram que Ronan Hughes assinou os papeis do aluguer, dando como morada a sede de uma empresa de transportes com o seu apelido, C Hughes Transports. Já Christopher Hughes surge como o director da C Hughes Logistics.

Vítimas serão vietnamitas

Inicialmente, a equipa de investigação julgava que as 39 vítimas seriam chinesas, mas fonte oficial da polícia revelou nesta sexta-feira que serão, afinal, do Vietname. Os familiares já terão sido localizados e as autoridades vietnamitas contactadas.

A polícia vietnamita já deteve duas pessoas e convocou outras tantas para interrogatórios no âmbito de uma investigação do crime de tráfico humano, escreve a Reuters.

Nos últimos dias, várias famílias vietnamitas relataram o desaparecimento de familiares que suspeitam poderem estar entre as 39 pessoas encontradas mortas no camião.

Manifestando “profunda tristeza” pela informação avançada, a embaixada do Vietname em Londres referiu em comunicado que a identidade das vítimas precisa ainda de ser validada e confirmada pelas autoridades dos dois países. Já várias famílias tinham contactado a embaixada em Londres, tentando encontrar informações sobre desaparecidos.

Segundo a polícia britânica, a identificação das vítimas deve ser difícil já que foram encontrados poucos documentos junto aos cadáveres. Ainda não foi identificada a causa da morte.

Os corpos de 31 homens e oito mulheres foram encontrados no dia 23 de Outubro dentro de um camião refrigerado numa zona industrial em Essex, na Inglaterra. O atrelado terá viajado desde Zeebrugge (Bélgica) até Purfleet (em Essex, Reino Unido) tendo chegado a Thurrock. “Acredita-se que o camião [a secção da frente, que puxa o atrelado] tenha vindo da Irlanda do Norte”, disseram, no dia 23, em comunicado.

Acidentes que envolveram mortes de migrantes (ou presumíveis migrantes) na Europa nos últimos anos Outubro de 2019 — As autoridades britânicas encontraram 39 pessoas mortas dentro de um contentor de um camião em Essex, na Inglaterra. Outubro de 2016 — Um corpo foi encontrado na parte de trás de um camião, em Kent. O veículo tinha iniciado viagem em França. Abril de 2016 — Um migrante curdo morreu enquanto tentava segurar-se à parte inferior de um camião em Banbury, no condado de Oxfordshire. Novembro de 2015 — Dois migrantes foram encontrados mortos numa caixa de madeira, num armazém em Branston, Staffordshire, Inglaterra. A caixa tinha sido enviada desde Itália.​ Agosto de 2015 — Setenta e um migrantes, incluindo quatro crianças, foram encontrados mortos num camião abandonado numa auto-estrada austríaca, perto da fronteira com a Hungria. Descobriu-se, mais tarde, que vinham da Síria, Iraque e Afeganistão. O camião foi descoberto por uma brigada de trânsito. Três anos depois, quatro pessoas foram detidas pelas suas mortes: enfrentam 25 anos de prisão. Agosto de 2014 — Um migrante afegão foi encontrado morto nas docas de Tilbury, em Essex. Estava num contentor de carga, com 34 outros afegãos, que sobreviveram. Fevereiro de 2004 — Pelo menos 21 trabalhadores chineses morreram afogados na costa de Lancashire, no noroeste da Inglaterra, depois de terem sido surpreendidos por uma maré alta enquanto apanhavam bivalves. Um homem de origem chinesa foi condenado por homicídio e a sua namorada foi considerada culpada de ajudar as vítimas a quebrar as leis de imigração britânicas. Junho de 2000 — Foram encontrados os corpos de 58 imigrantes ilegais chineses, num camião em Dover. Duas pessoas sobreviveram.