Poluição: estado de emergência de saúde pública declarado em Nova Deli

O Governo da Índia declarou o estado de emergência de saúde pública em Nova Deli, e cinco milhões de máscaras foram distribuídas nas escolas da capital devido à poluição no ar.

O ar está tão tóxico que o Supremo Tribunal ordenou que uma série de restrições em Nova Deli e em dois estados vizinhos. Entre elas está a suspensão de todas as construções e a proibição do fogo-de-artifício durante uma semana. As escolas foram encerradas até terça-feira da semana que vem.

Nova Deli é neste momento “uma câmara de gás”, disse o chefe do governo da cidade no Twitter.

Os níveis de pequenas partículas atmosféricas PM2.5 que entram nos pulmões são de 533 microgramas por metro cúbico - a Organização Mundial de Saúde diz que os níveis de PM2.5 não devem ser superiores a 25 microgramas por metro cúbico numa média de 24 horas.

Um nevoeiro branco expresso engoliu a cidade, enfurecendo os habitantes de uma cidade habituada a níveis elevados de poluição.

Segundo a BBC, a qualidade do ar piora todos os anos em Novembro, quando os estados vizinhos do Punjab e de Haryana realizam queimadas para limpar os campos - no Norte da Índia fazem-se anualmente queimadas em 80 mil quilómetros quadrados de terra. O fogo-de-artifício lançado na festa hindu do Diwali, celebrado a 27 de Outubro) agravou a situação. Acresce a poluição provocada pelo pó das milhares de construções, das fábricas e dos 20 milhões de veículos da capital indiana.

A Índia tem no seu território 15 das 20 cidades mais poluídas do mundo, estimando-se que 700 milhões dos 1,33 mil milhões de indianos estejam expostos a níveis tóxicos de poluição.