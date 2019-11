Beto O’Rourke desiste da corrida à Casa Branca

A estrela democrata das eleições intercalares para o Congresso, Beto O’Rourke, vai desistir das eleições presidenciais de 2020, escreve o New York Times. Apesar de o anúncio ter sido bem recebido pelos democratas, o antigo congressista não conseguiu angariar apoios suficientes no seio do Partido Democrata para continuar corrida para as eleições de 2020.

No e-mail que Beto O'Rourke planeia enviar aos apoiantes a dar conta da intenção de colocar um ponto final às aspirações presidenciais, cujo rascunho é citado pelo diário norte-americano, o democrata mostrou-se orgulhoso por ter debatido temas como o controlo de armas e as alterações climáticas. Porém, admitiu que a sua campanha não tinha “os recursos [necessários] para avançar com sucesso”.

Os conselheiros de O'Rourke terão alertado o político para o facto de a campanha estar fragilizada do ponto de vista financeiro, sendo que, para conseguir comportar o custo de marketing e outros serviços, o democrata teria obrigatoriamente de fazer cortes profundos no staff​.

Depois desta desistência, Beto não deverá concorrer a outros cargos políticos em 2020, de acordo com o conteúdo do e-mail enviado aos seus apoiantes. “O meu trabalho pelo país não continuará como candidato ou nomeado. Reconhecer isso agora é do melhor interesse dos que estão em campanha; é do melhor interesse deste partido enquanto procuramos unir-nos em torno de um candidato; e isso é do melhor dos interesses para o país”, escreveu, citado pela CNN.

Beto O'Rourke foi eleito para a Câmara dos Representantes em 2012 pelo Partido Democrata, mas em 2017 decidiu abraçar um desafio ingrato – o de desafiar Ted Cruz no Texas, estado bastião do Partido Republicano. O candidato alto, jovem e com um ar vagamente kennediano, surpreendeu tudo e todos, batendo-se de igual com o candidato republicano. O resultado — 48% para O'Rourke e 52% para Ted Cruz — surpreendeu tudo e todos e deu um fôlego renovado ao Partido Democrata para as eleições do Senado.