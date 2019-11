Jokers, zombies, Pennywises e Trumps invadem ruas em todo o mundo: é o Halloween

Já cantava Marilyn Manson: This is Halloween, everybody make a scene, e assim foi. Independentemente do grau de "tradição" de cada país, o mundo vestiu-se a rigor para celebrar o Halloween (ou melhor, a versão americanizada da Noite das Bruxas). Com menos ou mais planos, pouca ou muita maquilhagem, gritos de terror ou risos histéricos, palhaços assustadores, zombies e freiras sanguinárias saíram à rua para desfiles, festas ou para o tradicional trick or treat (doçuras ou travessuras). Mas nem só de festejos é feito o Halloween. Em Hong Kong, por exemplo, fotografias como as Xi Jinping, presidente da China, e de outras figuras políticas foram coladas nas costas, rabos ou amarradas em máscaras, em mais um acto de protesto contra Pequim.

