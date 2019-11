Lagarde com herança pesada e caminho cheio de riscos

Como se não bastasse o fardo de substituir um presidente aclamado pela maioria como o salvador do euro, Christine Lagarde enfrenta ainda uma conjuntura cheia de armadilhas. Economia em abrandamento, inflação sem sinais de recuperação, instrumentos de política monetária já muito gastos, ambiente de guerra cambial no mundo e divisões ao rubro dentro do conselho de governadores do BCE.

