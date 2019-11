Sp. Braga denuncia furtos a adeptos no Bessa

O Sp. Braga denunciou nesta sexta-feira que os autocarros que transportaram os adeptos para o jogo frente ao Boavista no Estádio do Bessa na quinta-feira foram alvo de assaltos enquanto se disputava a partida. Os veículos estariam numa zona reservada para autocarros que, apontam os bracarenses, deveria ter vigilância permanente das autoridades. O clube “fez questão” que a ocorrência ficasse registada nos relatórios da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Liga Portugal.

“O SC Braga lamenta e denuncia publicamente os furtos ontem verificados aos autocarros que transportaram os seus adeptos até ao Estádio do Bessa e que foram assaltados durante o jogo com o Boavista FC, não obstante o seu parqueamento em zona delimitada para o efeito pelas forças de segurança e que deveria ter vigilância permanente”, pode ler-se no comunicado.

No final desta comunicação, o clube garante que continuará a prestar o auxílio necessário aos adeptos, apresentando as informações de contacto do Oficial de Ligação aos Adeptos, de modo a facilitar a comunicação entre os lesados e o clube “arsenalista”.