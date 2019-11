Crucificação e ressurreição de FKA Twigs

Pecadora, prostituta, impura, santa, fiel ou discípula mais estimada de Jesus. A vida e história do misterioso símbolo bíblico que é Maria Madalena continua a seduzir as mais diversas personalidades. Por exemplo, Tahliah Barnett, ou seja, FKA Twigs, 31 anos, que no tema Mary Magdalene articula sagrado e profano, explorando a fonte do poder feminino, cantando “I’m fever for the fire / True as Mary Magdalene / Creature of desire.”

