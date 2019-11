Resistir com os amigos literários

Se tivesse que escolher uma personagem ficcional que o definisse, Alberto Manguel decidia-se pelo Capuchinho Vermelho. Imaginada no final do século XVII pelo francês Charles Perrault, foi, conta, o “primeiro amor” de Charles Dickens e é “um símbolo da liberdade do indivíduo”, escreve o pensador e ensaísta argentino - que se define a si mesmo como leitor - no seu mais recente livro Monstros Fabulosos, Drácula, Alice, Super-Homem e Outros Amigos Literários, conjunto 38 ensaios sobre 38 personagens da literatura. Além dos nomes contidos no título, nele encontramos Monsieur Bovary, Fausto, Gertrudes, Phoebe, Queequeg, Quasimodo, o avô de Heidi ou o Mandarim, de Eça de Queirós. Manguel chama-lhes os seus “amigos imaginários” e no conjunto ajudam a entender a multiplicidade de características que formam o ser humano e, de modo mais abrangente, o papel da imaginação na longevidade da espécie.

