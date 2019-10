Urgência pediátrica do Garcia de Orta fecha nos três próximos fins-de-semana

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, vai encerrar nos próximos três fins-de-semana. Este modelo, que foi adoptado para fazer face à falta de pediatras em número suficiente para manter a urgência aberta, vai estar em vigor até ao dia 18 de Novembro, data a partir da qual poderá entrar em funcionamento uma nova organização. Crianças que precisem de cuidados urgentes devem dirigir-se aos hospitais de Santa Maria ou do Hospital Dona Estefânia.

A informação faz parte do comunicado que o conselho de administração emitiu esta quinta-feira, anunciando o cancelamento da conferência de imprensa que tinha marcado “devido ao surgimento de novas possibilidades de articulação e reorganização do serviço, em que se inclui a nomeação de um novo coordenador do serviço de pediatria do HGO”. Os responsáveis pelo hospital prometem mais informações em breve.

O mote da conferência era a situação da urgência pediátrica, que nos últimos fins-de-semana tem encerrado por falta de médicos suficientes para fazer a escala. E assim vai continuar até ao dia 18 de Novembro.

“O serviço de urgência pediátrica encerra esta semana às 9h do dia 1 de Novembro (sexta), reabrindo às 8h30 do dia 4 de Novembro (segunda)”, diz o comunicado do hospital, acrescentando que “até ao próximo dia 18 de Novembro” mantém-se em vigor o modelo de “encerramento aos fins-de-semana, tendo início às 20h00 de sexta-feira, prolongando-se até às 8h30 de segunda-feira”. A excepção deste fim-de-semana é o facto de esta sexta-feira ser feriado.

O hospital refere que, durante os períodos em que a urgência estiver encerrada, os pais com crianças doentes podem recorrer aos centros de saúde Rainha Dona Leonor (Almada) e Amora (Seixal), abertos entre as 10h e as 17h de sábado e domingo. Os utentes que necessitem de recorrer a uma urgência pediátrica, durante o fim-de-semana, devem-se dirigir às urgências pediátricas dos hospitais de Santa Maria ou Dona Estefânia.

“A unidade de neonatologia e a urgência interna de pediatria funcionarão regularmente”, acrescenta o hospital.