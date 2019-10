Sócrates vai ser interrogado pelo menos mais um dia

O interrogatório de José Sócrates no Tribunal de Instrução Criminal vai prolongar-se por pelo menos mais um dia. Esta foi a decisão tomada pelo juiz Ivo Rosa depois do quarto dia de interrogatório chegar ao fim sem que estivessem concluídas as questões sobre os negócios imobiliários do ex-primeiro-ministro em Paris.

A nova sessão está marcada para a próxima segunda-feira.